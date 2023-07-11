«Конечная ставка»: чем обернется поражение Киева в конфликте для США

IL Fatto Quotidiano: США используют конфликт на Украине, чтобы отсрочить свой крах
Фото: www.globallookpress.com / Brais G. Rouco
На карту поставлено время и способ ухода Штатов с капитанского мостика планеты.
Власти Америки пользуются конфликтом на Украине, чтобы отсрочить падение американской империи. Об этом написал обозреватель Пино Арлакки в итальянской газете IL Fatto Quotidiano.
По словам журналиста, уже никто не верит в успех Киева, а президент США Джо Байден купирует попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию.
Президент США находится в предвыборной кампании и намерен «заморозить конфликт», говорится в статье издания.
«Конечная ставка в нынешнем конфликте не имеет к ней (Украине. — Прим. ред.) никакого отношения. <…> На карту поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты», — заявил Арлакки.
Автор публикации добавил, что американская элита уже пришла к тому, чтобы понять, что ее время вышло и мир стал многополярным. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», подытожил журналист.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева.
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