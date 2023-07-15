Кто попадает в «Крапиву»: ВС РФ захватили планшет ВСУ с важной системой

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Бойцы «Шторм Z» группировки «Юг» захватили планшет ВСУ с системой ведения боя «Крапива»

Кто попадает в «Крапиву»: ВС РФ захватили планшет ВСУ с важной системой

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Это очень серьезная система, благодаря которой все боевики ВСУ могут просматривать место нахождения армии РФ.

Российским бойцам «Шторма Z» удалось захватить планшет с системой «Крапива», которая является частью системы сетецентрического ведения боя в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал командир одного из отрядов с позывным «Русский».

По его словам, устройство было изъято в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на угледарском направлении. Оказалось, что с помощью «Крапивы» ВСУ могли устанавливать на картах метки о том, где проходит в данный момент армия РФ и это могли видеть все украинские боевики на своих планшетах в реальном времени.

«Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая», — говорит Русский.

Также он добавил, что все метки сразу становятся доступные даже командирам подразделений, которые уже скидывают всю информацию о военных России своим.

«Летит беспилотник, и они сразу в „Крапиву“ сливают, и у всех появляются обновленные данные», — заключил командир.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ.

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