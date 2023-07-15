МИД готов организовать встречу РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

МИД РФ заявил о необходимости срочной подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном

МИД готов организовать встречу РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Российская сторона готова оказать всю возможную поддержку для скорейшего разрешения ситуации.

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление относительно статуса Нагорного Карабаха, а также соблюдения трехсторонних договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном.

В ведомстве обратили внимание на то, что в 2022-м и 2023-м на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. Россия с уважением относится к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом меняет основополагающие условия, при которых было подписано совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана. А также - положение размещенных в Карабахе российских миротворцев.

В связи с этим МИД РФ предлагает незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Российская сторона готова оказать в этом всестороннюю поддержку, а также в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне.

 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем президент России Путин говорил с премьером Армении Пашиняном.

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