Кэмерон опроверг слухи о том, что будет снимать фильм про трагедию батискафа «Титан»
Режиссер заявил, что информация о его желании снять фильм о трагедии с батискафом — ложь журналистов.
Фото: Reuters / OCEANGATE EXPEDITIONS
Культовый режиссер, автор трагедии о крушении «Титаника» Джеймс Кэмерон официально сообщил о том, что не планирует экранизировать произошедшую в Атлантическом океане катастрофу, приведшую к гибели пассажиров батискафа «Титан». Гневное сообщение он опубликовал в Twitter.
«Я обычно не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас это необходимо. Я не участвую в переговорах о фильме OceanGate и никогда не буду», — написал он.
Информацию о том, что Кэмерон планирует снимать фильм о гибели батискафа «Титан» распространил британский таблоид The Sun. В публикации зарубежного СМИ также сообщалось, что режиссер намерен снять картину для известного стриминга.
Батискаф «Титан» направлялся к затонувшему в 1912 году «Титанику». Он пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как погибли пассажиры батискафа «Титан».
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