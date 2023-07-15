Кэмерон опроверг слухи о том, что будет снимать фильм про трагедию батискафа «Титан»

Культовый режиссер, автор трагедии о крушении «Титаника» Джеймс Кэмерон официально сообщил о том, что не планирует экранизировать произошедшую в Атлантическом океане катастрофу, приведшую к гибели пассажиров батискафа «Титан». Гневное сообщение он опубликовал в Twitter.

«Я обычно не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас это необходимо. Я не участвую в переговорах о фильме OceanGate и никогда не буду», — написал он.

Информацию о том, что Кэмерон планирует снимать фильм о гибели батискафа «Титан» распространил британский таблоид The Sun. В публикации зарубежного СМИ также сообщалось, что режиссер намерен снять картину для известного стриминга.

Батискаф «Титан» направлялся к затонувшему в 1912 году «Титанику». Он пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как погибли пассажиры батискафа «Титан».