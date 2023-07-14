Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон хочет снять фильм о трагедии батискафа «Титан»

|
Полина Долгова
Полина Долгова 33 0

По данным источника, мужчина уже ведет переговоры с одним крупным стримингом.

Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон хочет снять фильм о трагедии батискафа «Титан»

Фото: www.globallookpress.com / OceanGate Expeditions

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»

Режиссер Джеймс Кэмерон, который является автором фильма «Титаник» уже ведет переговоры о том, чтобы снять новую картину о пропавшим батискафе, сообщает издание The Sun.

По данным источника, мужчина планирует снять картину для одного крупного стриминга. Есть сведения, что режиссер уже нырял к «Титанику», чтобы воссоздать точную историю трагедии пяти человек, погибших на подводной лодке в прошлом месяце.

Режиссер Джеймс КэмеронРежиссер Джеймс Кэмерон. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dave Bedrosian

К слову, Джеймс Кэмерон получил три «Оскара» за кинокартину «Титаник» в 1998 году.

Батискаф «Титан» направлялся к затонувшему в 1912 году «Титанику». Он пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек. Среди которых были — генеральный директор компании Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд. На поиски были брошены силы флота и авиации нескольких стран.

Как стало известно позже, трагедия произошла из-за отказа бортового питания. Это случилось на глубине примерно 1 700 метров. «Титан» пошел камнем ко дну и падал еще около километра вниз. Все это время пассажиры, превратившись в клубок, ждали своей смерти.

Береговая охрана США обнаружила останки людей в обломках батискафа «Титан»

Люди начали падать друг на друга, как в колодец в кромешной тьме, которая воцарилась в салоне.

По приблизительным расчетам, это продолжалось от 48 до 71 секунд. А затем давление расплющило аппарат и всех, кто был внутри.

Ранее 5-tv.ru писал, что компания OceanGate приостановила все операции после взрыва батискафа «Титан».

Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»
13 июл
Минута страха в полной тьме: пассажиры батискафа «Титан» узнали о своей смерти заранее
7 июл
Компания OceanGate приостановила все операции после взрыва батискафа «Титан»
5 июл
«Более 70%»: батискаф «Титан» до погружения в Атлантике был поврежден после удара молнии
3 июл
Поизносился: взрыв на батискафе «Титан» мог произойти из-за микротрещин
1 июл
Верх цинизма: OceanGate продолжает продавать экскурсии к обломкам «Титаника» после трагедии
29 июн
Береговая охрана США обнаружила останки людей в обломках батискафа «Титан»
29 июн
Со дна Атлантики подняты обломки затонувшего по пути к «Титанику» батискафа
27 июн
«Открылся портал в мир мертвых»: почему «Титаник» продолжает забирать жизни
27 июн
«Титаник» продолжает забирать души: как переплетены судьбы людей, связанных с лайнером
27 июн
Был одержим «Титаником»: пассажир батискафа предсказал свою смерть 24 года назад
+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

14:12
Российские бойцы за сутки отразили 16 атак ВСУ на донецком направлении
13:51
Раскрыто место лечения певицы МакSим от алкогольной зависимости
13:48
«Однозначно не Альпы»: куда Путин ходит в турпоходы
13:30
В ДНР сообщили о попытке ВСУ прорвать оборону в направлении Урожайного
13:30
Продюсер Джонни Деппа ответил на слухи о визите актера в Россию
13:22
Путин подписал указ о выплатах семьям участников создания фортификационных рубежей

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
Один человек погиб при взрыве баллона с обедненным ураном на Уральском химкомбинате
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео