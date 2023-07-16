Борьба за мирное небо: что сейчас происходит на краснолиманском направлении

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Корреспондент Кулага показал ситуацию на краснолиманском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы трудятся почти без сна и отдыха. Все — ради защиты Донбасса.

Эту тенденцию — после активной обороны самим переходить в контратаки — можно заметить не только на южных участках фронта, но и на других, например, краснолиманском направлении. Полный репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

«Заглянуть вовнутрь»: Путин заявил о планах РФ изучать трофейную западную технику

Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинских пилотов готовятся учить летать на истребителях нового поколения F-16.

Тема:
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