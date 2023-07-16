Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Запорожской области

В Минобороны рассказали об успехах Вооруженных сил РФ за минувшие сутки.
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
Защитники Донбасса ликвидировали несколько складов с боеприпасами украинских нацистов в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.
ВС РФ успешно выполнили боевые задачи по уничтожению вражеских объектов в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Ореховка. Кроме того, отметили в военном ведомстве, схрон 126-й бригады ВСУ был ликвидирован в Херсонской области.
Всего за минувшие сутки российские военные успешно атаковали 89 артиллерийских позиций противника в 124 районах в зоне проведения СВО. В ЛНР и Харьковской области украинские ДРГ предпринимали попытки наступления, но также были разбиты.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о планах РФ изучать трофейную западную технику.
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