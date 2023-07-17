Выжила чудом: что известно о девочке, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 4 996 0

Пострадавшую в ЧП на Крымском мосту девочку доставили в больницу, она в реанимации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Несовершеннолетняя отправлялась на отдых вместе с родителями, когда произошло страшное.

Ребенок, пострадавший в результате ЧП на Крымском мосту, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, у несовершеннолетней девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас за жизнь пострадавшего ребенка борются врачи. Источник сообщил, что прогноз положительный.

Также в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека, предположительно, из Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что это были родители пострадавшей девочки.

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Также местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

8 октября 2022 года Крымский мост был поврежден в результате теракта. Там взорвался грузовик со взрывчаткой: был уничтожен один из пролетов автомобильного моста и поврежден железнодорожный мост.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пролетах Крымского моста повреждено дорожное полотно.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

Последние новости

9:26
Разрушена дорога и две жизни: кадры последствий ЧП на Крымском мосту
9:17
Снайперскую винтовку для новичков «Зверобой» начали производить в России
9:12
Кровавая дата: 105 лет со дня расстрела императора Николая II и его семьи
9:01
Мощный пожар вспыхнул на территории деревянного квартала в Архангельске
8:51
«Я ничего не боюсь»: Волочкова пожаловалась на «ушат грязи» от хейтеров и СМИ
8:39
Для туристов откроют пункты временного размещения после ЧП на Крымском мосту

Сейчас читают

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту
Выжила чудом: что известно о девочке, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту
Чудесное спасение: в Тихом океане моряк с собакой три месяца дрейфовали на лодке
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео