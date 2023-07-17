Для туристов откроют пункты временного размещения после ЧП на Крымском мосту

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 386 0

Из-за мощного взрыва погибли два человека. За жизнь еще одного прямо сейчас борются врачи.

Для туристов откроют пункты временного размещения после ЧП на Крымском мосту

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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После трагедии на Крымском мосту для туристов, не попавших на отдых, откроют пункты временного размещения. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков, опубликовав пост в Telegram-канале.

«В них (пунктах временного размещения — Прим. ред.) туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы», — пояснил чиновник.

Крючков также напомнил о рекомендации выбирать альтернативные маршруты, чтобы добраться до Крыма или, наоборот, выехать из него. Людям посоветовали использовать дороги новых регионов.

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту

Отмечается, что для выбравших альтернативные маршруты работают сразу несколько пунктов пропусков. При себе взрослым необходимо иметь паспорта, документы на авто, а также свидетельства о рождении детей, если они также следуют по маршруту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к месту ЧП на Крымском мосту выехала группа по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

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