В СКР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту
По заявлениям НАК, объект атаковали два надводных беспилотных аппарата. В результате мощного взрыва есть погибшие и пострадавший.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / Следственный комитет РФ / sledcom_press; 5-tv.ru
В Следственном комитете России заявили о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту. По факту случившегося возбудили уголовное дело. К сожалению, в результате ЧП есть погибшие и пострадавший — ребенок.
«По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. <…> Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», — подчеркивалось в сообщении.
По заявлениям Национального антитеррористического комитета (НАК), объект атаковали два украинских надводных беспилотных аппарата. В этот момент по мосту двигалась машина — женщина и мужчина в ней погибли, а их общий ребенок выжил чудом.
За ликвидацию последствий инцидента ответственна правительственная комиссия под руководством Марата Хуснуллина.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что сейчас происходит с пострадавшей в результате ЧП на Крымском мосту девочкой.
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