В СКР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту

В Следственном комитете России заявили о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту. По факту случившегося возбудили уголовное дело. К сожалению, в результате ЧП есть погибшие и пострадавший — ребенок.

«По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. <…> Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», — подчеркивалось в сообщении.

По заявлениям Национального антитеррористического комитета (НАК), объект атаковали два украинских надводных беспилотных аппарата. В этот момент по мосту двигалась машина — женщина и мужчина в ней погибли, а их общий ребенок выжил чудом.

За ликвидацию последствий инцидента ответственна правительственная комиссия под руководством Марата Хуснуллина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сейчас происходит с пострадавшей в результате ЧП на Крымском мосту девочкой.