Кто, по их версии, стоит за атакой на транспортный объект?

На Западе вину за теракт на Крымском мосту возлагают исключительно на киевский режим. Авторитетные СМИ разных стран, ссылаясь на свои источники, утверждают, что операция был организована и реализована украинскими силовыми структурами. В частности, издание AFP сообщило, что за атаками стоят ВМС Украины и СБУ.

Мощный взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 17 июля. В результате урон получил автомобиль, в котором передвигалась семья: погибли женщина и мужчина, а их ребенка срочно доставили в больницу.

В НАК заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о теракте.