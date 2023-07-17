Названы сроки возобновления движения легкового транспорта по Крымскому мосту

Движение легковых автомобилей по поврежденному в результате теракта Крымскому мосту планируют возобновить в ночь на 19 июля. Об этом заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил в ходе оперативного совещания.

Осмотр моста показал, что в результате взрыва один пролет автодорожной части по направлению в Тамань разрушен полностью и не подлежит восстановлению. Еще один пролет в направлении Керчи поврежден, произошло его смещение на 70-80 сантиметров, но в целом он устоял на опоре.

«Могу сообщить по первым предварительным осмотрам водолазов, что повреждения опор нет. Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего, но опоры в нормальном состоянии», — подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, 17 июля до полуночи строители завершат укрепление поврежденной опоры, установят заграждение и частично восстановят освещение моста. В течение следующих суток планируется полностью восстановить освещение и провести тестовый запуск сначала трехтонных, а затем пятитонных легковых автомобилей.

«Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, то начинаем ночью по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины. Пассажиры и водители на парковках задают вопрос, когда мы это начнем. Вот, к часу ночи у нас уже будет полная картина», — заключил зампред правительства.

Теракт на Крымском мосту произошел ранним утром 17 июля. Установлено, что переправу атаковали два украинских надводных дрона, в результате чего было разрушено дорожное полотно в районе 145-й опоры. При взрыве на мосту погибли двое жителей Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, Следственному комитету и другим силовым ведомствам детально разобраться в обстоятельствах теракта на Крымском мосту.