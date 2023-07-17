Путин поручил ФСБ РФ детально разобраться в обстоятельствах теракта на Крымском мосту

Владимир Путин поручил ФСБ РФ, Следственному комитету России и другим силовым ведомствам детально разобраться в обстоятельствах теракта на Крымском мосту.

Глава государства в эти минуты проводит совещание после атаки на переправу, которая произошла ранним утром 17 июля.

«Как известно, сегодня ночью на мосту был совершен очередной террористический акт, погибли мирные граждане. Ранен и остался без родителей ребенок», — подчеркнул президент, добавив, что необходимо оказать девочке и ее родственникам всю необходимую помощь.

Кроме того, было повреждено дорожного полотно, что привело к прекращению автомобильного и железнодорожного сообщения.

«Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены», — заявил Владимир Путин.

Докладчиками на заседании были вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Крыма Сергей Аксенов и другие чиновники. О ЧП на Крымском мосту стало известно утром 17 июля. В результате атаки было повреждено полотно в районе 145-й опоры. Еще утром Владимир Путин дал ряд поручений, включая вопросы организации движения и оказания помощи туристам.

Установлено, что Крымский мост атаковали два украинских беспилотника надводного типа. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.