Не выходить на улицу: новое погодное ненастье захлестнуло Италию

Синоптики предупреждают об угрозе катастрофических наводнений и оползней.

Нестерпимая жара в Италии сменилась мощным штормом. В северных регионах выпал гигантский град, больше напоминающий ледяные мячи с шипами.

Власти призывают не выходить на улицу — впереди проливные дожди с грозами. Синоптики предупреждают об угрозе катастрофических наводнений и оползней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по всей Европе фиксируются все более рекордные температуры. Так, из-за «теплового взрыва» в Сахаре в ближайшие дни жара усилится еще больше.

Во многих городах местные власти уже предупреждают жителей о тяжелом времени, возможных пожарах и нарушениях работы инфраструктуры. Более того, в Испании уже начались лесные пожары — более четырех тысяч человек эвакуировали с острова Ла-Пальма из-за угрозы распространения огня.

К слову, пока самые высокие температуры сохраняются в Мадриде, Афинах и Риме, но совсем скоро ситуация может измениться.