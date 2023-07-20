Не выходить на улицу: новое погодное ненастье захлестнуло Италию

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Град выпал в Италии на фоне мощного шторма

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Bein; 5-tv.ru

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Погода

Синоптики предупреждают об угрозе катастрофических наводнений и оползней.

Нестерпимая жара в Италии сменилась мощным штормом. В северных регионах выпал гигантский град, больше напоминающий ледяные мячи с шипами.

Власти призывают не выходить на улицу — впереди проливные дожди с грозами. Синоптики предупреждают об угрозе катастрофических наводнений и оползней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по всей Европе фиксируются все более рекордные температуры. Так, из-за «теплового взрыва» в Сахаре в ближайшие дни жара усилится еще больше.

Во многих городах местные власти уже предупреждают жителей о тяжелом времени, возможных пожарах и нарушениях работы инфраструктуры. Более того, в Испании уже начались лесные пожары — более четырех тысяч человек эвакуировали с острова Ла-Пальма из-за угрозы распространения огня.

К слову, пока самые высокие температуры сохраняются в Мадриде, Афинах и Риме, но совсем скоро ситуация может измениться.

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