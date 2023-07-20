SHAMAN выпустил новый клип на песню «Мой бой», снятый в зоне СВО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 574 0

Видео набирает огромное количество просмотров с каждой минутой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; YouTube / SHAMAN

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Тема:
Спецоперация

Певец и композитор Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, опубликовал на YouTube свой новый музыкальный клип на композицию «Мой бой». Примечательно, что клип снимался прямо в зоне проведения специальной военной операции.

Прошло меньше часа с момента публикации, а видеоряд собрал уже более 20 тысяч просмотров, более шести тысяч лайков и сотни комментариев.

Кстати, съемки проводились во время турне артиста по Новороссии. По его словам, выступать там — большая ответственность. Ведь именно развитие культурной направленности поможет быстрее достичь целостности в присоединенных российских регионах.

SHAMAN периодически проводит благотворительные концерты в Донбассе и Новороссии. Музыкант уже успел побывать в Мариуполе, Луганске, а недавно вернулся из Херсонской области, где военнослужащие устроили залп из автоматов и пулеметов в честь артиста.

В июне SHAMAN стал гостем первого выпуска вернувшегося в эфир музыкального шоу «Соль» на РЕН ТВ. Для зрителей телеканала SHAMAN исполнил свои хиты, а также дал эксклюзивное интервью ведущим шоу Ричу и Александр Ф. Скляру.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как новый клип SHAMAN «Моя Россия» посмотрели более миллиона раз на YouTube за сутки.

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