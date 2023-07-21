Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву

Накануне Москву перевезли сверстницу погибшей в Крыму девочки — 14-летнюю Ангелину Кулик, серьезно пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту. Ангелину Кулик доставили в РДКБ — ведущее федеральное медучреждение, где ею займутся лучшие специалисты страны.

«За время эвакуации состояние ребенка стабильное. Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф города Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Будем надеяться на скорейшее выздоровление», — заявил анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Роман Горбунов.

Сообщалось, что Ангелине пока решили не говорить о смерти родителей из-за опасений за ее состояние. Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне с Алексеем и Натальей Кулик простились в Белгородской области. Жители Нового Оскола принесли к часовне, где проходила траурная церемония, много венков и цветов.