Под Белгородом простились с супругами, погибшими во время теракта на Крымском мосту
Семья Кулик из Нового Оскола ехала на отдых в Крым, когда произошла страшная трагедия.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Белгородской области прошла церемония прощания с супружеской парой, погибшей во время теракта на Крымском мосту в ночь на 17 июля. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры из Нового Оскола.
Семья Кулик погибла на Крымском мосту после второго взрыва. По предварительным данным, они ехали на отдых вместе с 14-летней дочерью. В результате теракта автомобиль врезался в ограждение — мужчина и женщина погибли на месте, а их дочери Ангелине чудом удалось выжить.
Наталья работала начальником отдела в управлении образования Нового Оскола, Алексей — водителем грузовика. На церемонию прощания, помимо близких, пришли все неравнодушные к чужому горю жители Нового Оскола и всей Белгородской области.
Пострадавшая Ангелина на похороны не попала — она сейчас находится в московской клинике, где ей предстоит пройти большой курс лечения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артисты поддержали осиротевшую из-за теракта девочку.
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