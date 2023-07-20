Под Белгородом простились с супругами, погибшими во время теракта на Крымском мосту

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 387 0

Семья Кулик из Нового Оскола ехала на отдых в Крым, когда произошла страшная трагедия.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Теракт на Крымском мосту

В Белгородской области прошла церемония прощания с супружеской парой, погибшей во время теракта на Крымском мосту в ночь на 17 июля. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры из Нового Оскола.

Семья Кулик погибла на Крымском мосту после второго взрыва. По предварительным данным, они ехали на отдых вместе с 14-летней дочерью. В результате теракта автомобиль врезался в ограждение — мужчина и женщина погибли на месте, а их дочери Ангелине чудом удалось выжить.

Наталья работала начальником отдела в управлении образования Нового Оскола, Алексей — водителем грузовика. На церемонию прощания, помимо близких, пришли все неравнодушные к чужому горю жители Нового Оскола и всей Белгородской области.

Пострадавшая Ангелина на похороны не попала — она сейчас находится в московской клинике, где ей предстоит пройти большой курс лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артисты поддержали осиротевшую из-за теракта девочку.

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