Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» восьмилетнего Алеши из Ижевска
Мальчику требуется срочное лечение. Его состояние вызывает большие опасения.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали историю Алеши из Ижевска.
Мальчик родился с аутизмом, затем у него обнаружили опасное образование, разрушающее височную кость, — холестеатому. Ребенок чувствует себя очень плохо. Врачи борются за его жизнь и готовы сделать операцию, а после провести восстановительную терапию. Но для этого требуются большие деньги — 1 миллион 200 тысяч рублей. У семьи Алеши их нет.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму — и даже больше. За сутки вы перечислили 3 миллиона 656 тысяч 904 рубля. Большое вам спасибо!
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