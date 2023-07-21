«Представляет угрозу»: ВСУ назвали самое опасное для них российское оружие
Спикер ВС ВСУ Игнат назвал российский Су-35 одним из самых лучших самолетов и угрозой ВСУ
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Только услышав название этого истребителя, боевики бьются в истерике.
Стало известно, чего больше всего боятся в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию РБК.
По его словам, самое страшное оружие — российский истребитель Су-34 с ракетами Р-37.
«У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов. Основной самолет, который представляет для нас угрозу — это Су-35. Это нужно признать», — заявил Игнат.
Также он добавил, что ракеты Р-37 пугают еще больше боевиков ВСУ.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские авиастроители передали Минобороны партию новых Су-35С.
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