«Забота и уважение»: Кириенко выступил на форуме ветеранов СВО
Сергей Кириенко выступил на форуме ветеранов СВО
Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Участники обсудили социальные выплаты, дальнейшее трудоустройство, участие в патриотическом воспитании.
Ветераны специальной военной операции обсудили актуальные проблемы с представителями власти — на своем первом форуме, который прошел в Музее Победы в Москве.
Съезд организовал государственный фонд «Защитники Отечества». Участники говорят про социальные выплаты, дальнейшее трудоустройство, участие в патриотическом воспитании.
«Принцип „справедливость, забота, уважение“ — это ответственность государства по отношению к ветеранам СВО, ветеранам всех войн и боевых конфликтов. <…> Государственным ведомствам нужен партнер, контроль, совет. Только вместе должны приниматься решения о том, как будет выстроена вся эта работа», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошел первый форум ветеранов СВО. Съезд собрал 150 бойцов и командиров, вернувшихся с Донбасса.
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