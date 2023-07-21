«Забота и уважение»: Кириенко выступил на форуме ветеранов СВО

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Сергей Кириенко выступил на форуме ветеранов СВО

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Участники обсудили социальные выплаты, дальнейшее трудоустройство, участие в патриотическом воспитании.

Ветераны специальной военной операции обсудили актуальные проблемы с представителями власти — на своем первом форуме, который прошел в Музее Победы в Москве.

Съезд организовал государственный фонд «Защитники Отечества». Участники говорят про социальные выплаты, дальнейшее трудоустройство, участие в патриотическом воспитании.

«Принцип „справедливость, забота, уважение“ — это ответственность государства по отношению к ветеранам СВО, ветеранам всех войн и боевых конфликтов. <…> Государственным ведомствам нужен партнер, контроль, совет. Только вместе должны приниматься решения о том, как будет выстроена вся эта работа», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошел первый форум ветеранов СВО. Съезд собрал 150 бойцов и командиров, вернувшихся с Донбасса.

Тема:
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