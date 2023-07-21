В Москве прошел первый форум ветеранов СВО

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Особенно важно, что в рамках проводимых мероприятий проводится патриотическое воспитание молодежи, где на личном примере военные показывают, что значит любить и защищать Родину.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Владимир Путин назвал очень важным участие ветеранов СВО в общественной жизни. Речь о значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектах. А задача государства — создавать для этого все условия.

Об этом президент заявил в обращении к участникам первого форума ветеранов СВО, который проходит в Музее Победы в Москве. Съезд собрал 150 бойцов и командиров, вернувшихся с Донбасса.

«Главное, что достигаем мы, проводя этот форум, — внимание, уважение, сострадание ко всем тем, кто выполнял задачи в районе проведения СВО. Вопросов много задают и каждый человек хочет решения вопроса и проблемы», — говорит член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», Герой России Алексей Романов.

Как отметили организаторы форума, особенно велика роль ветеранов СВО в патриотическом воспитании. Они встречаются со школьниками и на своем личном примере показывают, что значит любить и защищать Родину.

Тема:
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