До 42 градусов в тени: жара обрушилась на популярные курорты Турции
Аномальную жару зафиксировали на турецких курортах
Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Siepmann; 5-tv.ru
В полуденный зной люди прячутся под кондиционерами в отелях и торговых центрах.
В Турции туристов встретит аномальная жара — в курортных Анталье, Измире и Бодруме фиксируют 42 градуса в тени. На пляжах не протолкнуться — изнывающие курортники ищут спасения в море.
Помимо погодных, побиты и все рекорды электропотребления. В полуденный зной люди прячутся под кондиционерами в отелях и торговых центрах.
Растет и площадь природных пожаров — в Анталье уже почувствовали смог. Недалеко от местных курортов полыхают несколько гектаров леса: пожар удалось локализовать, но сохраняется опасность новых возгораний.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на западе Турции эвакуировали семь деревень — в стране полыхают природные пожары. Огонь уже вплотную приблизился к населенным пунктам.
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