Названа причина прорыва трубы с кипятком в ТЦ на западе Москвы
Причиной аварии в торговом центре в Москве стал прорыв внутреннего теплопровода
Фото: Щербак Александр / ТАСС
В результате трагедии погибли четыре человека, еще несколько пострадали.
Причиной страшной аварии в торговом центре на западе Москвы стал прорыв внутреннего теплопровода. Об этом сообщили в МЧС России, опубликовав заявление в официальном Telegram-канале ведомства.
По официальной информации, в результате трагедии погибли четыре человека. Еще несколько получили ожоги различной степени тяжести. По данным 5-tv.ru, пострадали десять человек. Всех их экстренно госпитализировали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате обрушения подвесного моста с людьми в Луге погиб один человек. Еще девять получили ранения и травмы. Все произошло во время ежегодного фольклорного праздника «Ольгины берега» на набережной Луги.
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