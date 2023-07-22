Машина депутата Госдумы Бородая попала под обстрел в зоне спецоперации

Автомобиль депутата Госдумы Александра Бородая попал под обстрел в зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Союза добровольцев Донбасса» — организации, возглавляемой Бородаем.

Уточняется, что машина попала под артиллерийский обстрел при выезде с передовых позиций одного из батальонов. При этом были ранены два офицера штаба бригады.

Уточняется, что нанесение ударов корректировали беспилотники. Машина после обстрела осталась на ходу, бойцам удалось укрыться в посадке. Там раненым оказали первую помощь, после чего отвезли в госпиталь.

В ноябре прошлого года Бородай оказывался в похожей ситуации. Тогда автомобиль охраны депутата подорвался на противотанковой мине в Херсонской области, заложенной по маршруту движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под обстрел украинских боевиков в зоне спецоперации попали российские журналисты. Среди пострадавших — корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб.