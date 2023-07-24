Максимум четыре часа: в США раскрыли шокирующие потери ВСУ из-за провального контрнаступления

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 193 0

Military Watch: боевики ВСУ могут наступать максимум четыре часа

Максимум четыре часа: в США раскрыли шокирующие потери ВСУ из-за провального контрнаступления

Фото: Минобороны РФ

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Киевский режим продолжает перебрасывать на разные участки необученных призывников.

Украинские неонацисты за последние два месяца понесли значительные потери на нескольких направлениях. Об этом пишет американский журнал Military Watch, озвучивая трагичные данные провального контрнаступления.

Так, по данным издания, киевский режим перебрасывает на передовую едва обученных призывников и иностранных наемников, но наступать они могут максимум четыре часа. Боевики сталкиваются с жестким отпором российской армии.

Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин. Тогда ВСУ вернули массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО охарактеризовали действия РФ как «вторжение» и объявили экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ на запорожском направлении стали сдаваться в плен целыми подразделениями.

Тема:
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