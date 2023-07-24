«Целыми подразделениями»: ВСУ стали чаще сдаваться в плен под Запорожьем

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 304 0

Балицкий заявил, что ВСУ на запорожском направлении начали сдаваться в плен целыми подразделениями

«Целыми подразделениями»: ВСУ стали чаще сдаваться в плен под Запорожьем

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

В российском плену сдавшимся оказывают все необходимые условия.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении стали сдаваться в плен целыми подразделениями. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, раньше неонацисты делали это «перебежками» — по одному-два человека. Сейчас же ситуация иная.

«Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных (подразделений. — Прим. ред.) не было, но взводные сдачи мы наблюдали», — уточнил Балицкий.

По его словам, в российском плену сдавшимся оказывают необходимые условия.

«Те, кто осознают, что их жизнь дороже, чем милитаристские планы Запада, получают достойные условия. Я очень надеюсь, что в дальнейшем многие из них останутся жить на Запорожье, здесь семьи свои вернут и будут развивать народное хозяйство», — добавил Балицкий.

Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин. Тогда ВСУ вернули массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО охарактеризовали действия РФ как «вторжение» и объявили экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский после слов российского лидера Владимира Путина о провальном контрнаступлении боевиков резко изменил свое поведение.

Тема:
Спецоперация
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