Командующий «Ленинградским полком» Вашунин погиб в зоне спецоперации

Полковник со своими бойцами шел на помощь попавшим в окружение товарищам и был смертельно ранен в перестрелке с украинскими боевиками.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo
Командующий «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашунин погиб в зоне спецоперации. Трагическую новость сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.
«Выполняя долг в зоне СВО, 14 июля он принял решение прийти на помощь отряду „Шторм“, оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков. Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем», — рассказал Бельский.
Во время боя Вашунин был отсечен от своих бойцов и получил серьезные ранения. Полковник пытался оказать самому себе помощь, однако скончался от полученных ран. Евгения Вашунина представят к званию Героя России посмертно.
На днях в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Он был в составе группы журналистов, попавшей под удар кассетных бомб со стороны украинских боевиков. Ранения получили еще один журналист агентства Константин Михальчевский, а также корреспондент и оператор «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в зоне спецоперации при исполнении боевого долга погиб 34-летний экс-футболист команды «Кубань-Холдинг» Станислав Дорошенко.
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