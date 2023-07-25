С одного залпа: как тульские десантники из «Градов» уничтожают позиции ВСУ

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Бойцы применяют особый тип снарядов для поражения цели. Какой?

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские военные довольно успешно утилизирует поставленные из стран НАТО технику, а также боеприпасы. Едва ли не лучше других — это знает наш корреспондент Ярослав Богат.

Один из самых физически тяжелых этапов выполнения боевой задачи начинается задолго до прибытия бойцов на позицию. Нужно перетащить больше двух с половинной тонн, чтобы в итоге вызвать осадки в виде огня на позиции ВСУ. В руках бойцов ВДВ из Тулы 65-килограмовые «зажигалки» — особый тип снарядов.

«Загружаем зажигательные ракеты, до этого отработали осколочными. Работаем зажигательными до полного уничтожения живой силы противника. Зажигательная взрывается в воздухе на высоте 300 метров, элементы поражают большие участки земли», — объяснил боец.

Боевая машина практически драгоценная. Не только из-за своей эффективности. Передвигается на 95-м. Хотя, скорее, плывет. Своему грозному орудию расчет дал имя — Барабулька.

«Вспомнили, как хорошо на морях, решили назвать Барабулька», — рассказал командир взвода с позывным «Француз».

Комвзвода с позывным «Француз» рассказывать о Барабульке может много, но за каждой характеристикой РСЗО стоит ежедневный подвиг и командира, и его подчиненных. Выполнение боевых задач почти на каждом здесь оставило шрамы.

«В вечернее время начался обстрел нашей любимой Барабульки. Отсчитали десять минут, подбежали и вытащили ее из-под обстрела, перебазировали в другой район», — рассказал боец.

«В окрестностях Соледара сейчас жарко, но это ничто по сравнению с тем, что будет через пару минут на вражеских позициях. Расчет реактивной системы „Град“ получил новые координаты. Тульские десантники не скупятся на боеприпасы для врага, пакет собираются отправить полный, это 40 реактивных снарядов», — рассказывает журналист.

На кадрах объективного контроля виден результат одного из таких выездов. Боевики захватили населенный пункт, превратив его в свое логово. Снаряды ложатся в цель. В этот раз вслед за осколками от разрывов с неба польется огонь.

«Одним залпом реактивщики сейчас выполняют сразу несколько важных задач, это уничтожение противника и обеспечение дальнейшего продвижения штурмовых групп», — рассказывает журналист.

Стоит отметить, что на позиции этот расчет отправляют в особых случаях. Поражают в основном площадные цели. Ждут большого скопления противника, которого ликвидировать нужно разом.

Тема:
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