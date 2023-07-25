СК РФ предъявил окончательное обвинение подозреваемой в теракте, в котором погиб военкор Татарский

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 334 0

Целью теракта в петербуржском кафе был известный российский военкор. Его убийцы понесут заслуженное наказание.

СК РФ предъявил окончательное обвинение подозреваемой в теракте, в котором погиб военкор Татарский

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение фигурантке дела о теракте в кафе Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил в интервью РИА Новости.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе. По данным следствия, Дарья Трепова* посетила организованный им творческий вечер и вручила журналисту начиненную взрывчаткой статуэтку. Подарок девушки взорвался в руках у Татарского. В результате произошедшего пострадали более 40 человек. Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ.

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