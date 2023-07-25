Без шансов: российский Ка-52 уничтожил БТР боевиков в зоне спецоперации

После выполнения боевой задачи вертолет вернулся на аэродром базирования.

На запорожском направлении разведывательно-ударный вертолет Ка-52 прямым попаданием уничтожил бронетранспортер ВСУ. Технические кадры удара продемонстрировали в Минобороны.

Захватив цель, боевая машина выпустила ракету «Вихрь» и точно поразила объект. После выполнения боевой задачи вертолет вернулся на аэродром базирования.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы уничтожили на Украине замаскированный словенский танк M-55S.