Без шансов: российский Ка-52 уничтожил БТР боевиков в зоне спецоперации
Российский Ка-52 уничтожил бронетранспортер ВСУ в зоне спецоперации
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
После выполнения боевой задачи вертолет вернулся на аэродром базирования.
На запорожском направлении разведывательно-ударный вертолет Ка-52 прямым попаданием уничтожил бронетранспортер ВСУ. Технические кадры удара продемонстрировали в Минобороны.
Захватив цель, боевая машина выпустила ракету «Вихрь» и точно поразила объект. После выполнения боевой задачи вертолет вернулся на аэродром базирования.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы уничтожили на Украине замаскированный словенский танк M-55S.
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