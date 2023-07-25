Российские бойцы уничтожили на Украине замаскированный словенский танк M-55S

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 38 0

Forbes: ВС РФ уничтожили словенский танк ВСУ М-55S, замаскированный в лесополосе

Российские бойцы уничтожили на Украине замаскированный словенский танк M-55S

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Антон Лавров

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Тема:
Спецоперация

У боевой машины сдетонировал боекомплект, разорвав машину на части.

Российские военные уничтожили на Украине переданный Словений танк M-55S, сообщает издание Forbes.

Отмечается, что экипажу военной бронированной машины не помогла попытка спрятать танк в лесу.

«М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует ветками, но все напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая танк», — описывает издание случай в районе Кременной — Сватово.

В Telegram-канале «Военкоры русской весны» уточняется, что снаряды наводились камерой с лазерным дальномером, поэтому они попали точно в цель. В результате у танка сдетонировал боекомплект, разорвав машину на части.

Бронированные машины Украина получила от Словении. Танк M-55S — это модернизированные средние Т-55, произведенные еще в СССР. По имеющимся данным, всего три десятка таких боевых машин были усовершенствованы.

По словам эксперта, эти танки имеют бронирование лобовых проекций корпуса и башни. Их слабое место со стороны бортов.

О начале спецоперации РФ по защите Донбасса президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий Leopard лишился ствола после подрыва на российской мине.

Тема:
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