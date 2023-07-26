В Москве ожидается потепление до 27 градусов
Однако радость от жары может омрачить затяжная магнитная буря.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru
Планету накрыла затяжная магнитная буря. Последствия вспышек на Солнце особенно остро ощутят метеозависимые люди. Врачи предупреждают, что в ближайшие дни многих ждет недомогание, головные боли и изменение артериального давления. Они рекомендуют избегать нагрузок, высыпаться и пить больше воды.
На этом фоне сменится погода в центральной полосе России и на северо-западе. И если жителей Петербурга вплоть до начала августа ожидают дожди и прохлада, то в Москву вернется жара. Балканский фронт прогреет воздух в столице до плюс 27-ми.
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