В Москве ожидается потепление до 27 градусов

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Однако радость от жары может омрачить затяжная магнитная буря.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Планету накрыла затяжная магнитная буря. Последствия вспышек на Солнце особенно остро ощутят метеозависимые люди. Врачи предупреждают, что в ближайшие дни многих ждет недомогание, головные боли и изменение артериального давления. Они рекомендуют избегать нагрузок, высыпаться и пить больше воды.

На этом фоне сменится погода в центральной полосе России и на северо-западе. И если жителей Петербурга вплоть до начала августа ожидают дожди и прохлада, то в Москву вернется жара. Балканский фронт прогреет воздух в столице до плюс 27-ми.

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