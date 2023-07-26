Несколько детей попали в больницу из-за отравления жидкостью для розжига в Приморье

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Минздрав Приморья: четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим

Несколько детей попали в больницу из-за отравления жидкостью для розжига в Приморье

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Массовые отравления в России

В Минздраве предупредили, что в данном случае нельзя самому промывать желудок.

В Приморском крае четверо детей за две недели попали в больницу с признаками отравления жидкостью для розжига и нефтепродуктами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

«Одному из детей в больнице промыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение. Трое все еще находятся в больницах Владивостока. Их состояние врачи оценивают как среднетяжелое», — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что жидкость для розжига при попадании в организм может вызвать тошноту, интоксикацию и даже тяжелые повреждения внутренних органов. Если самостоятельно промывать желудок или вызывать рвоту, то опасная жидкость может попасть в легкие и привести к повреждению дыхательных путей, поэтому всегда нужно обращаться в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как подростки попали в больницу после купания в море в Туапсинском районе.

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