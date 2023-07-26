«С четырех утра»: как ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Врио губернатора Запорожской области Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону

«С четырех утра»: как ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Боевики попытались 36 раз обстрелять населенные пункты на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Кроме того, обстановка в населенных пунктах Работино, Новоданиловка и Новопокровка сильно обострилась.

«Противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери», — рассказал Балицкий.

Также он добавил, что всего за прошедший день и ночь неонацисты попытались 36 раз обстрелять населенные пункты на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.

Российские войска начали атаковать критические объекты Украины 10 октября 2022 года. Президент страны Владимир Путин назвал эти действия ответом на теракты киевского режима в РФ, в том числе инцидент на Крымском мосту. Взрыв, после которого разгорелся мощный пожар, произошел 8 октября, погибли пять человек.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военные отбили атаку ВСУ под Раздоловкой.

Тема:
Спецоперация
26 июл
«Как говорил мой дядя»: Кеннеди-младший призвал к диалогу с Россией
26 июл
Российские военные отбили атаку ВСУ под Раздоловкой
26 июл
Вечные споры: Запад не достиг договоренности по обучению пилотов ВСУ на F-16
26 июл
Экипаж Су-34 поразил подразделения ВСУ на купянском направлении
26 июл
Медицинское чудо: из бедра десантника в зоне СВО достали 30-миллиметровый снаряд
26 июл
Запредельная ложь: издание The Sun выдало Leopard за русский танк
26 июл
«Не сами по себе летят»: в чем секрет эффективности дронов «Ланцет»
26 июл
Огнеметчики ЦВО выжигают противника: лучшее видео из зоны СВО за день
26 июл
Это провал: неопытность командиров приводит к большим потерям ВСУ
25 июл
В Петербурге простились с погибшим в СВО командующим «Ленинградским полком»
+18° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

11:35
«Очередной шаг к разрушению»: Россия ответит на решение Молдавии по посольству
11:32
«Прям вот сесть»: можно ли забеременеть от использованного полотенца
11:20
«Если бы это был индийский сериал» — взрыв «Газели» под Тюменью сняли на видео
11:16
«С четырех утра»: как ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
11:09
Путин заявил о поддержке Африки в стремлении к социально-экономической стабильности
11:00
ФСБ ликвидировала подмосковную нарколабораторию, управляемую с Украины

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«Сериал из песен»: Аш 23 готовит переворот в музыкальной индустрии
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео