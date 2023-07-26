«С четырех утра»: как ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области

Боевики попытались 36 раз обстрелять населенные пункты на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Кроме того, обстановка в населенных пунктах Работино, Новоданиловка и Новопокровка сильно обострилась.

«Противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери», — рассказал Балицкий.

Также он добавил, что всего за прошедший день и ночь неонацисты попытались 36 раз обстрелять населенные пункты на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.

Российские войска начали атаковать критические объекты Украины 10 октября 2022 года. Президент страны Владимир Путин назвал эти действия ответом на теракты киевского режима в РФ, в том числе инцидент на Крымском мосту. Взрыв, после которого разгорелся мощный пожар, произошел 8 октября, погибли пять человек.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военные отбили атаку ВСУ под Раздоловкой.