Российские военные отбили атаку ВСУ под Раздоловкой

Эфирная новость 121 0

Поддержку штурмовикам оказывают САУ «Нона».

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские войска громят ВСУ на донецком направлении! Противник пытался прорвать нашу оборону в районе Раздоловки. Но солдаты российской армии ответили прицельной стрельбой из минометов и артиллерии. Противник понес большие потери и отказался от дальнейших попыток продвинуться вперед.

А это уже кадры ближнего боя. В перестрелке наши бойцы подстрелили пулеметчика, чем обратили в бегство остальных боевиков. На некоторых участках фронта украинцы массово сдаются в плен.

«Нашли в Telegram как сдаться в плен. Вышли на представителей РФ, частот 140 200. И нам дали дальнейшие указания для сдачи в плен», — рассказывает пленный.

На Красно-Лиманском направлении наша армия освободила Сергеевку. Поддержку штурмовым подразделениям оказали самоходные установки «Нона». Массированным ударом они уничтожили кочующие минометы и боевую бронированную машину пехоты украинских войск. Скопление техники вычислили операторы БПЛА. Для ударов использовали осколочно-фугасные и термобарические снаряды.

Тема:
Спецоперация
26 июл
«С четырех утра»: как ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
26 июл
«Как говорил мой дядя»: Кеннеди-младший призвал к диалогу с Россией
26 июл
Вечные споры: Запад не достиг договоренности по обучению пилотов ВСУ на F-16
26 июл
Экипаж Су-34 поразил подразделения ВСУ на купянском направлении
26 июл
Медицинское чудо: из бедра десантника в зоне СВО достали 30-миллиметровый снаряд
26 июл
Запредельная ложь: издание The Sun выдало Leopard за русский танк
26 июл
«Не сами по себе летят»: в чем секрет эффективности дронов «Ланцет»
26 июл
Огнеметчики ЦВО выжигают противника: лучшее видео из зоны СВО за день
26 июл
Это провал: неопытность командиров приводит к большим потерям ВСУ
25 июл
В Петербурге простились с погибшим в СВО командующим «Ленинградским полком»
+18° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

11:32
«Прям вот сесть»: можно ли забеременеть от использованного полотенца
11:20
«Если бы это был индийский сериал» — взрыв «Газели» под Тюменью сняли на видео
11:16
«С четырех утра»: как ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
11:09
Путин заявил о поддержке Африки в стремлении к социально-экономической стабильности
11:00
ФСБ ликвидировала подмосковную нарколабораторию, управляемую с Украины
10:57
Жаркое лето: россиян предупредили о температуре до +39 градусов

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«Сериал из песен»: Аш 23 готовит переворот в музыкальной индустрии
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео