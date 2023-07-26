Российские военные отбили атаку ВСУ под Раздоловкой
Поддержку штурмовикам оказывают САУ «Нона».
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Российские войска громят ВСУ на донецком направлении! Противник пытался прорвать нашу оборону в районе Раздоловки. Но солдаты российской армии ответили прицельной стрельбой из минометов и артиллерии. Противник понес большие потери и отказался от дальнейших попыток продвинуться вперед.
А это уже кадры ближнего боя. В перестрелке наши бойцы подстрелили пулеметчика, чем обратили в бегство остальных боевиков. На некоторых участках фронта украинцы массово сдаются в плен.
«Нашли в Telegram как сдаться в плен. Вышли на представителей РФ, частот 140 200. И нам дали дальнейшие указания для сдачи в плен», — рассказывает пленный.
На Красно-Лиманском направлении наша армия освободила Сергеевку. Поддержку штурмовым подразделениям оказали самоходные установки «Нона». Массированным ударом они уничтожили кочующие минометы и боевую бронированную машину пехоты украинских войск. Скопление техники вычислили операторы БПЛА. Для ударов использовали осколочно-фугасные и термобарические снаряды.
- 26 июл
- «С четырех утра»: как ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
- 26 июл
- «Как говорил мой дядя»: Кеннеди-младший призвал к диалогу с Россией
- 26 июл
- Вечные споры: Запад не достиг договоренности по обучению пилотов ВСУ на F-16
- 26 июл
- Экипаж Су-34 поразил подразделения ВСУ на купянском направлении
- 26 июл
- Медицинское чудо: из бедра десантника в зоне СВО достали 30-миллиметровый снаряд
- 26 июл
- Запредельная ложь: издание The Sun выдало Leopard за русский танк
- 26 июл
- «Не сами по себе летят»: в чем секрет эффективности дронов «Ланцет»
- 26 июл
- Огнеметчики ЦВО выжигают противника: лучшее видео из зоны СВО за день
- 26 июл
- Это провал: неопытность командиров приводит к большим потерям ВСУ
- 25 июл
- В Петербурге простились с погибшим в СВО командующим «Ленинградским полком»
Читайте также
100%
-0.40 99.69
-0.67
Нашли ошибку?