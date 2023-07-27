Путин наградил орденом Мужества погибшего при обстреле военкора Журавлева

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Награды также получили журналисты «Известий».

Путин наградил орденом Мужества погибшего при обстреле военкора Журавлева

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Погибший при обстреле боевиков в Запорожской области военкор Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Награды также были удостоены пострадавшие при ударе журналисты «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Украинские боевики, используя кассетные боеприпасы, нанесли удар по группе российских журналистов 22 июля. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили еще один журналист агентства Константин Михальчевский, а также корреспондент и оператор «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийство российского журналиста Ростислава Журавлева украинскими неонацистами в Запорожской области осудила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Тема:
Спецоперация
27 июл
«Мы делали свою работу»: журналисты «Известий» раскрыли подробности удара ВСУ по СМИ
27 июл
Пострадавшие при обстреле ВСУ журналисты «Известий» удостоены орденов Мужества
27 июл
В Великобритании выступили со странным заявлением о контрнаступлении ВСУ
27 июл
Путин сообщил об активизации ВСУ на запорожском направлении
27 июл
Путин: ВСУ бросили тела погибших на запорожском направлении
27 июл
Путин: отличившихся участников СВО представят к госнаградам
27 июл
Путин: ВСУ за последние сутки потеряли 200 человек в попытке контратаки
27 июл
«Впереди планеты всей»: как новые винтовки «Ростеха» изменят ситуацию в зоне СВО
27 июл
Российские военные значительно продвинулись в районе Сергеевки
27 июл
ВСУ оказались без сил: что произошло на запорожском направлении за ночь
+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.05
-0.04 99.72
0.03
Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

Последние новости

18:55
РФ раскрыла в ООН планы Киева по уничтожению канонического православия на Украине
18:45
«Антистиль»: как участники 5sta Family относятся к брендовой одежде
18:40
«Возрастет на срок от одной до трех недель»: почему лесных пожаров будет больше
18:32
Сочный и хрустящий: как приготовить салат «Коул Слоу» с пикантной заправкой
18:32
Дружба, мир, Россия: как греческие активисты требуют восстановить отношения с РФ
18:20
Ключевые соглашения: как стартовал саммит «Россия — Африка»

Сейчас читают

«Алексей не возражает»: Жорин раскрыл детали развода Гуфа и Юлии Королевой
«Камеру бы пониже опустить»: Климова приняла соблазнительную позу в гримерке
«Поет как кот, которому отрезали яички»: Лолита про молодых исполнителей
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео