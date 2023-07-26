Жаркое лето: россиян предупредили о температуре до +39 градусов

В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару до +39
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Там, где есть море, будет легче. Но жару ощутят практически все.
В некоторых регионах России в ближайшее время прогнозируется аномальная жара. Температура поднимется до рекордных +39 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В беседе с ТАСС он уточнил, что речь идет о Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Таймыре и Сахалине.
«На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до +32…+34, так как там есть сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится примерно на десять градусов и вернется к норме», — уточнил Вильфанд.
При этом в остальных регионах температура будет колебаться от +36 до +39 градусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что планету накрыла затяжная магнитная буря. Последствия вспышек на Солнце особенно остро ощутят метеозависимые люди.
- 26 июл
- В Москве ожидается потепление до 27 градусов
- 24 июл
- Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета
- 24 июл
- Астрахань накрыл внезапный ураган с мощным ливнем
- 22 июл
- «Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
- 21 июл
- До 42 градусов в тени: жара обрушилась на популярные курорты Турции
- 21 июл
- Нужно быть осторожным! Россиян предупредили об аномальной жаре, ливнях и граде
- 20 июл
- Грозит дефицит? Торнадо разрушил гигантский завод Pfizer в США
- 20 июл
- Не выходить на улицу: новое погодное ненастье захлестнуло Италию
- 20 июл
- Тюмень оказалась под водой из-за урагана с проливными дождями
- 19 июл
- Будет хуже? Чего ждать жителям Москвы на фоне бушующей непогоды
Читайте также
100%
-0.40 99.69
-0.67
Нашли ошибку?