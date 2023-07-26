Жаркое лето: россиян предупредили о температуре до +39 градусов

Там, где есть море, будет легче. Но жару ощутят практически все.

В некоторых регионах России в ближайшее время прогнозируется аномальная жара. Температура поднимется до рекордных +39 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В беседе с ТАСС он уточнил, что речь идет о Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Таймыре и Сахалине.

«На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до +32…+34, так как там есть сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится примерно на десять градусов и вернется к норме», — уточнил Вильфанд.

При этом в остальных регионах температура будет колебаться от +36 до +39 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что планету накрыла затяжная магнитная буря. Последствия вспышек на Солнце особенно остро ощутят метеозависимые люди.