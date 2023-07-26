Жаркое лето: россиян предупредили о температуре до +39 градусов

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару до +39

Жаркое лето: россиян предупредили о температуре до +39 градусов

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Там, где есть море, будет легче. Но жару ощутят практически все.

В некоторых регионах России в ближайшее время прогнозируется аномальная жара. Температура поднимется до рекордных +39 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В беседе с ТАСС он уточнил, что речь идет о Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Таймыре и Сахалине.

«На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до +32…+34, так как там есть сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится примерно на десять градусов и вернется к норме», — уточнил Вильфанд.

При этом в остальных регионах температура будет колебаться от +36 до +39 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что планету накрыла затяжная магнитная буря. Последствия вспышек на Солнце особенно остро ощутят метеозависимые люди.

Тема:
Погода
26 июл
В Москве ожидается потепление до 27 градусов
24 июл
Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета
24 июл
Астрахань накрыл внезапный ураган с мощным ливнем
22 июл
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
21 июл
До 42 градусов в тени: жара обрушилась на популярные курорты Турции
21 июл
Нужно быть осторожным! Россиян предупредили об аномальной жаре, ливнях и граде
20 июл
Грозит дефицит? Торнадо разрушил гигантский завод Pfizer в США
20 июл
Не выходить на улицу: новое погодное ненастье захлестнуло Италию
20 июл
Тюмень оказалась под водой из-за урагана с проливными дождями
19 июл
Будет хуже? Чего ждать жителям Москвы на фоне бушующей непогоды
+18° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

11:35
«Очередной шаг к разрушению»: Россия ответит на решение Молдавии по посольству
11:32
«Прям вот сесть»: можно ли забеременеть от использованного полотенца
11:20
«Если бы это был индийский сериал» — взрыв «Газели» под Тюменью сняли на видео
11:16
«С четырех утра»: как ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
11:09
Путин заявил о поддержке Африки в стремлении к социально-экономической стабильности
11:00
ФСБ ликвидировала подмосковную нарколабораторию, управляемую с Украины

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«Сериал из песен»: Аш 23 готовит переворот в музыкальной индустрии
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео