Ожидается северный ветер: какая погода будет в Москве и Подмосковье 30 сентября

В последний сентябрьский день жителям столичного региона можно не брать зонт.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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В Москве и Подмосковье 30 сентября не ожидается осадков
Северный ветер ожидается в Москве и Подмосковье 30 сентября. Об этом сообщило издание EADaily со ссылкой на Гидрометцентр.
Согласно данным специалистов, в последний сентябрьский день в столичном регионе не предвидится осадков. Однако серверный ветер будет «гулять» по улицам со скоростью от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздух в Москве днем будет колебаться от +15 до +17 градусов по Цельсия. Ночью же опустится до +6 градусов.
В области столбик термометра днем покажет от +13 до +18 градусов, а ночью значение опустится до +3 градусов.
Атмосферное давление в этот день равно 762-763 миллиметрам ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что неустойчивая погода придет в Москву и Москвовскую область зимой. Метели будут чередоваться с оттепелью, и все это будет сопровождаться обилием осадков. Высок риск не только долгих снегопадов, но и дождей. И глобальное потепление не помешает погоде в столичном регионе быть вполне зимней.
Также 5-tv.ru писал о том, какой зима будет согласно народным приметам.
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