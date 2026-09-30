Ожидается северный ветер: какая погода будет в Москве и Подмосковье 30 сентября

В Москве и Подмосковье 30 сентября не ожидается осадков

Северный ветер ожидается в Москве и Подмосковье 30 сентября. Об этом сообщило издание EADaily со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно данным специалистов, в последний сентябрьский день в столичном регионе не предвидится осадков. Однако серверный ветер будет «гулять» по улицам со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Температура воздух в Москве днем будет колебаться от +15 до +17 градусов по Цельсия. Ночью же опустится до +6 градусов.

В области столбик термометра днем покажет от +13 до +18 градусов, а ночью значение опустится до +3 градусов.

Атмосферное давление в этот день равно 762-763 миллиметрам ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неустойчивая погода придет в Москву и Москвовскую область зимой. Метели будут чередоваться с оттепелью, и все это будет сопровождаться обилием осадков. Высок риск не только долгих снегопадов, но и дождей. И глобальное потепление не помешает погоде в столичном регионе быть вполне зимней.

Также 5-tv.ru писал о том, какой зима будет согласно народным приметам.

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