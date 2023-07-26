Российские бойцы отбили массированную атаку ВСУ на ореховском направлении
Позиции были удержаны. Попытка наступления ВСУ — отражена.
Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев
Утром 26 июля украинские силы возобновили наступательные действия на ореховском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что ВСУ провели массированную атаку силами трех батальонов при поддержке танков.
«Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также сообщил о потерях, которые понесли в результате безуспешного наступления украинские боевики. В ходе боя уничтожены 22 танка противника, десять боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих.
Ранее 5-tv.ru сообщал об успешном наступлении российских войск на куземовском направлении.
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