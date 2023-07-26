«Кипящий туман»: почему «Ониксы» стали ночным кошмаром для Украины

Несколько отличительных черт сделали эти ракеты практически неуязвимыми.

Российские крылатые противокорабельные ракеты «Оникс» не может остановить почти ни одно западное вооружение. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Нет, у них нет такого оружия, чтобы сбивать эти ракеты — ну, разве что ЗРК Patriot. Но, опять же, вопрос в том, как она будет лететь — если ниже 100 метров, то Patriot не может ее перехватить, потому что у него есть „мертвая зона“ от земли до высоты 100 метров», — объяснил специалист.

Если такая ракета летит со сверхзвуковой скоростью на высоте трех-четырех метров над уровнем моря, вокруг нее поднимается облако брызг, своеобразный «кипящий туман», добавил он. Из-за этого радиолокационная станция не может ее обнаружить и навести противоракетное оружие.

Россия, объяснил Литовкин, не может постоянно наносить удары по военной инфраструктуре Украины с помощью «Ониксов» по ряду причин. Среди них — противокорабельный характер вооружения и дислокация в береговых частях.

При этом украинская территория является обширной, а военная инфраструктура националистов в основном располагается на земле. Более того, неизвестно, сколькими такими ракетами обладает армия России.

Ведь наносить удары по военным объектам Украины можно и с помощью иных боеголовок, убежден эксперт. В конечном счете, выбор делается генералами и командованием в зависимости от той или иной задачи, подытожил Литовкин.

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