На Пятом канале акция «День добрых дел» для Алены из Краснодарского края

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Сегодня День Добрых Дел на Пятом канале! Спасти еще одну маленькую, но бесценную жизнь, сегодня можем мы с вами. Помощь требуется тринадцатилетней Алене из Краснодарского края. У девочки — страшный диагноз, муковисцидоз. Каждый день она переносит больше десяти процедур ингаляции, носит специальный вибрирующий жилет, а еще вынуждена не отходить далеко от кислородного концентратора — и все ради того, чтобы просто дышать. Сейчас жизни Алены угрожают десятки сопутствующих диагнозов, но помочь девочке можем мы с вами.

Нужна многомесячная терапия дорогостоящим препаратом. Стоимость — больше миллиона рублей. Чтобы помочь семье Алены и ей самой, отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 2222 или отсканируйте QR-код на экране.

Если не жужжит ингалятор, значит, монотонно бурлит кислородный концентратор. Когда замолкает он — начинает гулко стучать молоточками виброжилет. В квартире тихо только по ночам. И то, если Алену не мучает кашель.

Редкий момент, когда с ее лица сходит улыбка. Она уже привыкла и к приступам кашля, и к долгим ежедневным процедурам.

«Четыре ингаляции и после жилет. Если плохо дышать — то кислород. В обед — три ингаляции, и вечером — четыре», — делится девочка.

Тяжелое генетическое заболевание — муковисцидоз. Сразу после рождения Алену прооперировали.

«У нас смешанная форма и легочная, и кишечная. Осложнение ложится на легкие. Ребенок захлебывается мокротой и кишечник у нас не работает поджелудочная», — рассказала мама девочки Оксана Коршенко.

Десяток сопутствующих диагнозов. Легочные инфекции. Сатурация может упасть в любой момент, поэтому семья никогда не уезжает далеко от дома.

«У нее проблемы, она начинает задыхаться. Постоянные перерывы, стоим ждем, пока она откашляется», — заявила сестра Алены Ксения Проценко.

Перенесенные операции требуют особой диеты, приема ферментов, антибиотиков. Горсти таблеток в ее случае — это буквально горсти!

Алене пришлось перейти на домашнее обучение. Как и все подростки, она любит посидеть в телефоне. Еще много читает и даже занимается в художественной школе. Не менее важны другие кисточки — перед интервью Алена просит паузу.

«Я бы хотела заниматься конным спортом, либо ходить на танцы. Но конного спорта у нас нет, а на танцы не могу, потому что закашливаюсь», — поделилась переживаниями малышка.

Недавно Алена начала принимать новый препарат, он должен помочь остановить развитие болезни. Но инфекция в легких настолько сильная, что нужен не двух-трехнедельный курс, как это бывает обычно. А лечение продлится несколько месяцев.

«Колистин — это антибиотик и она его принимает ингаляционно. Антибиотик предотвращает осложнения в виде воспалительных гнойных процессов в легких, то, что может усугубить состояние Алены в виде дыхательной недостаточности», — подчеркнула заведующая детской поликлиникой Елена Шумская.

Такая терапия стоит более миллиона рублей. Мама постоянно рядом с девочкой. Папа, несмотря на онкологическое заболевание, работает сторожем, но денег, конечно, недостаточно.

«Просто радуемся, что она у нас есть. Обнимаемся, целуемся, говорим, что любим друг друга. Мы решили, что вот все хорошо, мы с мужем радуемся этому дню. А все плохое, оно вот когда придет… дай бог не придет», — заключила женщина.

У Алены сейчас новая забота — пристроить щенков редкой породы. С этой задачей она точно справится сама, тут можно не сомневаться. Главное — помочь ей справиться с болезнью.