Российский «Солнцепек» выжег позиции ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные прекрасно осознают, что боевая машина является первоочередной целью для неприятеля, потому работают слаженно и быстро.

Минобороны опубликовало видео работы расчета тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» на краснолиманском направлении.

Военные Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации навели и произвели залп по позициям ВСУ. Работают бойцы слаженно и быстро — на счету каждая минута и от их оперативности зависит не только выполнение задачи, но и их жизнь.

«Ошибки недопустимы при выполнении наших задач. <…> Машина является первой мишенью, поэтому отработать необходимо быстро. Друг друга уже понимаем с полуслова, даже на уровне жестов», — рассказал командир взвода с позывным «Сокол».

ТОС «Солнцепек» в основном работают в лесистой местности, где термобарические снаряды особенно эффективны. Хоть противник скрывается в лесах, но ВС РФ все равно достают украинских националистов из их логова. Командир взвода отмечает, что все бойцы оказались в зоне СВО не случайно. И другие члены экипажа это подтверждают.

«Я продолжаю дело своего деда. Он прошел Первую и Вторую мировые войны», — поделился наводчик ТОС «Солнцепек» с позывным «Кузя».

Бойцы выполняют задачи ежедневно, иногда выезжают на позиции по несколько раз на дню. И каждый раз задача выполняется успешно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ТОС «Солнцепек» стали кошмаром для ВСУ.