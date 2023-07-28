Стригут деньги со всего: на Украине придумали новый способ «обогащения» страны
Украинские туроператоры начали продавать путевки в зону боевых действий
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
Мнения жителей по этому поводу разделились.
Украинские туроператоры приглашают иностранных туристов посетить страну в рамках так называемого «военного туризма». Гостям предлагают своими глазами увидеть зону боевых действий.
«В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной несколько компаний поощряют туристов посетить Украину и своими глазами увидеть, какова жизнь в зоне боевых действий», — пишут зарубежные СМИ.
При этом единого мнения среди украинцев по такому «развлечению» нет, передает издание URA.RU. Одни называют это проявлением безразличия к погибшим и пострадавшим, а другие не видят в этом чего-либо плохого.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Львове обнаружили пропажу американской гуманитарной помощи для ВСУ почти на миллион долларов. В скандале могут быть замешаны местная военная администрация и некоторые благотворительные фонды, с которыми она сотрудничает.
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