Стригут деньги со всего: на Украине придумали новый способ «обогащения» страны

Мнения жителей по этому поводу разделились.

Украинские туроператоры приглашают иностранных туристов посетить страну в рамках так называемого «военного туризма». Гостям предлагают своими глазами увидеть зону боевых действий.

«В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной несколько компаний поощряют туристов посетить Украину и своими глазами увидеть, какова жизнь в зоне боевых действий», — пишут зарубежные СМИ.

При этом единого мнения среди украинцев по такому «развлечению» нет, передает издание URA.RU. Одни называют это проявлением безразличия к погибшим и пострадавшим, а другие не видят в этом чего-либо плохого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Львове обнаружили пропажу американской гуманитарной помощи для ВСУ почти на миллион долларов. В скандале могут быть замешаны местная военная администрация и некоторые благотворительные фонды, с которыми она сотрудничает.