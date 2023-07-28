В Белом доме прокомментировали удар ВСУ по Таганрогу

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 33 0

Белый дом: США не поощряют ударов по России и не содействуют им 

В Белом доме прокомментировали удар ВСУ по Таганрогу

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

В результате теракта пострадали 16 человек, украинская ракета была перехвачена в воздухе, но ее обломки упали в городе.

Власти США не поощряют ударов по территории России и не содействуют им — такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе очередного брифинга. Он отвечал на вопрос о теракте киевского режима в Таганроге и возможной причастности к удару Соединенных Штатов.

«Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им», — сказал представитель Белого дома.

У Джона Кирби также поинтересовались, стал ли удар по российскому городу частью активизировавшегося украинского контрнаступления. Он, в свою очередь, предложил журналистам обратиться к представителям киевского режима и получить ответ у них.

Прежде стало известно об атаке ВСУ по гражданской инфраструктуре Таганрога — удар пришелся на центр города. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали. Взрыв прогремел в районе Таганрогского художественного музея.

По последним данным, пострадали 16 человек, часть из них госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Детей среди получивших ранения нет. Главное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о теракте. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом падения обломков ракеты в Таганроге.

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