Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 68 0

Целью стало здание, из которого шли приказы боевикам ВСУ.

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные Силы России нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Цель поражена, сообщили в Минобороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о том, что Россия нанесла удар по зданию Службы безопасности страны (СБУ) в городе.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
Спецоперация
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