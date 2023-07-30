Владимир Путин примет участие в Главном Военно-морском параде в Петербурге

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 26 0

Текущий, 2023-й, год считается юбилейным сразу для нескольких флотов страны. Каждый существует почти три века!

Владимир Путин примет участие в Главном Военно-морском параде в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
День ВМФ

Президент России Владимир Путин примет участие в Главном Военно-морском параде. Масштабное мероприятие стартует в Петербурге.

День Военно-морского флота в РФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году он приходится на 30-е число. Этот год считается юбилейным сразу для нескольких флотов нашей необъятной страны: 290 лет исполняется Северному флоту, 240 лет — флоту Черноморскому и 320 лет — ровеснику Санкт-Петербурга — Балтийскому флоту.

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В День ВМФ праздничные мероприятия проходят не только в Северной столице, но и во многих других регионах. Самые массовые организуют, конечно, в портовых городах: Кронштадте, Севастополе, Астрахани, Владивостоке, Калининграде, Североморске, Новороссийске, Балтийске и других.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как моряки России и Китая уничтожают дрейфующие мины в ходе учений.

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