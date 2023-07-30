Владимир Путин примет участие в Главном Военно-морском параде в Петербурге

Текущий, 2023-й, год считается юбилейным сразу для нескольких флотов страны. Каждый существует почти три века!
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин примет участие в Главном Военно-морском параде. Масштабное мероприятие стартует в Петербурге.
День Военно-морского флота в РФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году он приходится на 30-е число. Этот год считается юбилейным сразу для нескольких флотов нашей необъятной страны: 290 лет исполняется Северному флоту, 240 лет — флоту Черноморскому и 320 лет — ровеснику Санкт-Петербурга — Балтийскому флоту.
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В День ВМФ праздничные мероприятия проходят не только в Северной столице, но и во многих других регионах. Самые массовые организуют, конечно, в портовых городах: Кронштадте, Севастополе, Астрахани, Владивостоке, Калининграде, Североморске, Новороссийске, Балтийске и других.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как моряки России и Китая уничтожают дрейфующие мины в ходе учений.
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