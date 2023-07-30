«Роскосмос» показал снятые спутником фото парадов в День ВМФ

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале спутниковые фото парадов в День ВМФ во Владивостоке и Петербурге.

«С Днем Военно-морского флота! Сегодня в российских городах проходит парад — космический снимок спутника „Канопус-В“», — подписаны фото.

Российский космический аппарат «Канопус-В» впервые используется для таких целей. Его обычное предназначение — оперативный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а также обновление карт.

Фото парада в День ВМФ со спутника «Канопус-В». Фото: Telegram / roscosmos_gk / Первый и единственный официальный Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»

День Военно-морского флота в России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году он приходится на 30-е число. Этот год считается юбилейным сразу для нескольких флотов нашей необъятной страны: 290 лет исполняется Северному флоту, 240 лет — флоту Черноморскому и 320 лет — ровеснику Санкт-Петербурга — Балтийскому флоту.

Фото парада в День ВМФ со спутника «Канопус-В». Фото парада в День ВМФ со спутника «Канопус-В».

В День ВМФ праздничные мероприятия проходят не только в Северной столице, но и во многих других регионах. Самые массовые организуют, конечно, в портовых городах: Кронштадте, Севастополе, Астрахани, Владивостоке, Калининграде, Североморске, Новороссийске, Балтийске и других.

Ранее 5-tv.ru показал, как как отмечают День Военно-морского флота в Петербурге.