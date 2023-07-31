Испепеляющий «Солнцепек»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы «Солнцепека» в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские бойцы гордятся своими надежными помощниками — боевой техникой.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
На первых кадрах показана боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ). На соледаро-артемовском направлении. В ходе проведения воздушной разведки были выявлены замаскированные позиции ВСУ с большим скоплением личного состава. Расчеты «Град» нанесли точный огневой удар по противнику.
А на следующих уже показана работа расчета тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении. Бойцы уничтожили опорный пункт украинских националистов.
«Солнцепек» уже не раз зарекомендовал себя в ходе спецоперации.
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