Российские военные освободили Сергеевку и Ковалевку от украинских террористов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 56 0

Активные боевые действия разворачивались на краснолиманском направлении.

Российские военные освободили Сергеевку и Ковалевку от украинских террористов

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские военные освободили Сергеевку и Ковалевку от украинских террористов. Активные боевые действия разворачивались на краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении», — подчеркнул министр обороны в ходе традиционного селекторного совещания.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства РЭБ начали глушить спутниковый интернет Starlink.

Тема:
Спецоперация
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