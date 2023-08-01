Непреодолимое препятствие: в США заговорили о новом этапе контрнаступления ВСУ
CNN: ВСУ стягивают подразделения на южное направление в зоне спецоперации
Фото, видео: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov; 5-tv.ru
Что на Западе говорят о недостатках формирований националистов?
На Западе анонсировали новый этап контрнаступления ВСУ. По данным CNN, киевский режим отправляет войска на южное направление. Так Украина пытается удвоить усилия для прорыва российской обороны. Вот только в самой статье сомневаются в успехе такого маневра.
CNN отмечает, что украинские боевики испытывают проблемы с боевой подготовкой и тактикой. Также ВСУ ослабляют низкий уровень координации между подразделениями и внутренние распри.
По мнению авторов статьи, многоуровневые российские укрепления могут стать непреодолимым препятствием для армии Украины.
Не видят никаких результатов так называемого контрнаступления ВСУ и в Кремле.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
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